Лаврентьев: инцидент с оппозицией стал следствием отсутствия у нее дипломатического опыта

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Решение части делегации сирийской вооруженной оппозиции в Астане покинуть зал пленарного заседания во время подписания меморандума о зонах деэскалации показывает отсутствие у ее представителей дипломатического опыта и вряд ли повлияет на развитие событий в Сирии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Я бы охарактеризовал это просто как элемент несдержанности и отсутствие опыта политико-дипломатической работы", - сказал он. "Я не думаю, что это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии", - добавил Лаврентьев.

Во время подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии странами - гарантами перемирия один из оппозиционеров начал выкрикивать: "Иран - преступник, им не место среди гарантов". Затем он и еще один представитель делегации бросили переговорные наушники и вышли из зала.

Подождав окончания этой сцены, главы делегаций России, Ирана и Турции в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры продолжили церемонию подписания документа, которая завершилась аплодисментами со стороны остальных участников заседания.