Путин освободил Сергея Круппо от должности замглавы Россотрудничества

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Круппо от должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Круппо Сергея Маратовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа. Указ вступает в силу со дня подписания.
Круппо был назначен заместителем главы Россотрудничества указом президента 20 октября 2015 года. Он занимался реализацией полномочий Россотрудничества в сфере содействия международному развитию, координировал деятельность по вопросам государственно-частного партнерства.
Россотрудничество - федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за укреплением международных связей России в мире и на постсоветском пространстве, формирование привлекательного образа России за рубежом.