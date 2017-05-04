Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин будет добиваться достижения показателей "майских указов"

Политика
4 мая, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Правительство намерено принимать "необходимые нормативные решения по этому поводу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Кабмин будет продолжать реализацию "майских указов" президента. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Госсовета по вопросам исполнения этих указов.

"Естественно, правительство продолжит реализацию указов и будет стараться исполнить все те задачи, которые в настоящий момент еще не исполнены, также принимая необходимые нормативные решения по этому поводу", - приводит слова Медведева сайт Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Майские указы" президента
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Сурков: не плачь по мне, Украина
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
7
Guardian: Путин снова завладел инициативой в сирийском конфликте
Темы дня
Загрузка...
Реклама