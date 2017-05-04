Кабмин будет добиваться достижения показателей "майских указов"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Кабмин будет продолжать реализацию "майских указов" президента. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Госсовета по вопросам исполнения этих указов.
"Естественно, правительство продолжит реализацию указов и будет стараться исполнить все те задачи, которые в настоящий момент еще не исполнены, также принимая необходимые нормативные решения по этому поводу", - приводит слова Медведева сайт Кремля.