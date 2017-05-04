Путин предостерег губернаторов от попыток обманом отчитаться о выполнении "майских указов"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерег губернаторов от попыток соблюсти сроки выполнения "майских указов" в ущерб качеству работ и обмана людей в этой сфере. Подводя итоги совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу выполнения "майских указов", глава государства призвал прислушаться к докладу главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Анисимова, который сообщил о случаях переселения граждан из аварийного жилья в некачественные дома и привел другие примеры недобросовестной работы.

Путин в связи с этим напомнил об изречении Ленина - когда что-то делается по форме правильно, а по существу как издевательство. "Вот это хуже, чем не выполнить нормы, предусмотренные соответствующими указами президента, или сместить их вправо по графику, чем отчитаться за выполнение невыполненных обязательств", - сказал президент, подчеркнув, что "это извращает саму суть нашей с вами работы".

"Поэтому я обращаю на это внимание тех коллег, перед которыми стоят, прямо скажем, непростые задачи завершить работу в сжатые сроки. Но качественно должно быть все сделано, без обмана для людей. Повторяю еще раз, это будет хуже, чем не сделать в срок, хочу вас об этом предупредить", - заключил глава государства.

Вместе с тем, президент обратился со словами благодарности "к тем руководителям регионов, которые напряженно и результативно, что самое главное, работают над исполнением положений указов президента от 2012 года".