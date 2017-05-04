Лукашевич: сокращение патрулей после подрыва машины ОБСЕ в Донбассе сказалось на докладах

ВЕНА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Подрыв автомобиля Специальной мониториговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине повлек за собой ограничения в патрулировании и сказался на полноте докладов наблюдателей о ситуации в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене.

"Ограничения в патрулировании, введенные по соображениям безопасности, сказались на полноте докладов СММ", - сказал дипломат.

В этой связи он добавил, что Россия выражает "поддержку миссии, которая продолжает работать, несмотря на трудности". "Миссия играет важную стабилизирующую роль в зоне конфликта. Сохранение пристального наблюдения за линией соприкосновения и прилегающими районами принципиально важно", - отметил Лукашевич.

Он также подчеркнул, что подрыв автомобиля СММ требует тщательного, непредвзятого и объективного расследования. "Важно подключение всех вовлеченных сторон - ОБСЕ, властей Украины, отдельных районов Луганской области, Контактной группы, СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня - прим. ТАСС). Были бы признательны председательству и генеральному секретарю за более подробную информацию о том, что на этот счет предпринимается со стороны ОБСЕ", - сказал постоянный представитель РФ.

Лукашевич также обратил внимание, что свободу передвижения СММ ограничивают обе стороны и обвинения в адрес ополченцев об организации "кампании против СММ" несостоятельны, потому что даже доклады наблюдателей свидетельствуют, что ополченцы предупреждают миссию об опасности. В качестве примера он привел инцидент 28 апреля, когда ополченцы провозглашенной Луганской народной республики предупредили наблюдателей об обстреле своего блокпоста со стороны украинских военных.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители организации неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе.