Лукашевич: Киев уничтожает улики о бесчинствах националистов в Одессе в 2014 году

ВЕНА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия считает политическими заключенными и требует освободить арестованных по делу о поджоге 2 мая 2014 года Дома профсоюзов в Одессе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене.

"Бесчинства украинских радикалов остаются безнаказанными. 2 мая исполнилось три года со дня трагедии в Одессе", - подчеркнул постпред и напомнил, что в этот день в 2014 году украинские националисты заживо сожгли беззащитных людей в Доме профсоюзов, а виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

"Киевские власти сделали все возможное, чтобы запутать следы, уничтожить улики - так же, как и со стрельбой снайперов на майдане. Совсем возмутительно, что киевские власти арестовали пострадавших. Не тех, кто кидал бутылки с зажигательной смесью, а тех, кто осуществлял мирный протест против антиконституционной смены власти в Киеве. Это настоящие политзаключенные на Украине, они должны быть освобождены как можно скорее", - призвал Лукашевич.

Российский постпред отметил, что за три года Киев не смог придумать какую-нибудь вразумительную версию произошедшего, поэтому Россия в очередной раз вынуждена требовать провести транспарентное и справедливое расследование, наказать виновных. "Однако нет никакой веры в то, что нынешняя власть на это способна. СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ) неоднократно информировала о воздействии радикальных элементов на судебные инстанции. Касается это и дела о поджоге в Доме профсоюзов в Одессе", - добавил он.

Лукашевич при этом назвал произошедшую трагедию в Одессе поворотным моментом в развитии гражданской войны на Украине, которое показало всему миру, что представляет собой украинский радикальный национализм. "Все увидели, что националисты готовы сделать с несогласными и как на это будут реагировать новые власти. Последующие события в Донбассе это полностью подтвердили, от этого беспредела защищаются жители Донбасса", - подытожил дипломат.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Украинские правоохранительные органы признали зачинщиками беспорядков 22 человека, половина из них была арестована, при этом на скамье подсудимых оказались только противники "евромайдана".