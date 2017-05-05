Российские военные за сутки передали почти 17 тонн гуманитарных грузов населению Сирии

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 5 мая. /ТАСС/. Четыре гуманитарные акции, в ходе которых жители Сирии получили около 17 тонн гуманитарных грузов, провели в течение суток российские военные. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.
"Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра, - отмечается в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 5293 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 16,8 тонны".
В населенном пункте Африн провинции Алеппо жителям передано восемь тонн гуманитарных грузов, среди которых продукты питания, питьевая вода и предметы первой необходимости. В районах города Алеппо жителей обеспечили 1,2 т питьевой бутилированной воды. Российские военные также передали 7,6 т продуктов питания жителям населенного пункта Рас-эль-Базит в провинции Латакия и Кум-эль-Вейсия в провинции Эль-Кунейтра.
В сообщении отмечается, что российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,9 т продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.