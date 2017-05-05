Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные за сутки передали почти 17 тонн гуманитарных грузов населению Сирии

Политика
5 мая, 5:02 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 5, мая. /ТАСС

Российские самолеты также доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,9 т продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 5 мая. /ТАСС/. Четыре гуманитарные акции, в ходе которых жители Сирии получили около 17 тонн гуманитарных грузов, провели в течение суток российские военные. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра, - отмечается в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 5293 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 16,8 тонны".

В населенном пункте Африн провинции Алеппо жителям передано восемь тонн гуманитарных грузов, среди которых продукты питания, питьевая вода и предметы первой необходимости. В районах города Алеппо жителей обеспечили 1,2 т питьевой бутилированной воды. Российские военные также передали 7,6 т продуктов питания жителям населенного пункта Рас-эль-Базит в провинции Латакия и Кум-эль-Вейсия в провинции Эль-Кунейтра.

В сообщении отмечается, что российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,9 т продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
7
СМИ: в море недалеко от пляжа Ниццы найдена бомба весом 250 кг
Темы дня
Загрузка...
Реклама