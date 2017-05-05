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"Единая Россия" приостановила членство депутата из Казани, проходящего по делу о взятке

Политика
5 мая, 10:23 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, мая. /ТАСС

Если суд признает Надыра Хайруллина виновным, членство в партии будет аннулировано

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КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Казанский политсовет "Единой России" приостановил членство в партии руководителя депутатской фракции в Казанской городской думе Надыра Хайруллина, арестованного по подозрению в посредничестве во взяточничестве на 24 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель информационного центра татарстанского отделения партии Наталья Лукина.

"Сегодня, 5 мая на заседании местного политсовета в Казани было приостановлено членство Надыра Хайруллина в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Депутата подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в случае возбуждения уголовного дела членство приостанавливается в соответствии с уставом партии. Решение будет действовать до тех пор, пока с Хайруллина не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано

Как сообщалось ранее, 28 апреля Советский районный суд Казани в Татарстане арестовал Хайруллина по подозрению во взяточничестве до 10 июня 2017 года.

По данным предварительного следствия, указанным в постановлении, с 2009 по 2011 годы А. А. Кабиров и А. Ф. Кабиров построили три многоквартирных дома на участках, предназначенных для индивидуальной застройки. Чтобы получить возможность использовать их в качестве многоквартирных домов и оформить права собственности, Кабировы обратились за помощью к Хайруллину. Девятнадцатого декабря 2014 года Хайруллин получил от Кабировых 24 млн рублей, чтобы передать деньги в качестве взятки должностным лицам исполкома Казани, а те, в свою очередь, должны были оформить соответствующие разрешения, полагают следователи.

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