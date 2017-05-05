Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев обеспокоен попытками подорвать договоренность о зонах деэскалации в Сирии

Политика
5 мая, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Сенатор обратил внимание на непроясненные моменты договоренности о создании зон деэскалации, в частности, какие страны и в каком режиме будут осуществлять контроль за соблюдением меморандума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев обеспокоен попытками подорвать договоренность о создании зон деэскалации в Сирии, достигнутую накануне. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", комментируя результаты четвертой международной встречи по Сирии в Астане.

Смотрите также

Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 мая

"Попытки раскачать этот меморандум, это единство тех, кто договаривался о зонах деэскалации, эти попытки уже тихонечко начинаются. Они у меня вызывают определенную обеспокоенность", - сказал он. "Американцы вроде бы поддерживают эту договоренность, но меня настораживает то, что они тут же начинают высказывать сомнения в том, что одним из подписантов этого меморандума стал Иран, - пояснил Косачев. - Тут же вчера был демарш (думаю, что по согласованию с США) части вооруженной оппозиции, которая находилась в Астане и которая покинула зал заседания в знак протеста против того, что Иран был одним из подписантов".

Косачев также обратил внимание на некоторые непроясненные моменты договоренности о создании зон деэскалации, в частности, какие страны и в каком режиме будут осуществлять контроль за соблюдением меморандума. "В этой договоренности пока еще очень много неясностей. Я напомню, что отведен по меморандуму пятидневный срок на то, чтобы согласовать точные географические границы этих четырех зон деэскалации - во-первых, и, во-вторых, договориться о том, как на этих зонах разграничения будет установлен контроль", - сказал Косачев.

При этом сенатор отметил, что меморандум - важнейшее решение во всей череде переговоров последнего времени относительно урегулирования сирийского кризиса, поскольку это первая конкретная договоренность, предусматривающая полное прекращение огня. "Я бы пока воздержался от чрезмерного оптимизма, но шаг колоссально важный, в правильном направлении. Шаг, заслуживающий всемерной поддержки со стороны тех, кто заинтересован в мирном урегулировании в Сирии", - заключил он.

3-4 мая в столице Казахстана прошла четвертая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса. Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такие зоны создаются "на период шесть месяцев с возможностью автоматического продления" на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
2
Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 3 тыс. кв. метров
3
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
4
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
5
СК объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности
Темы дня
Загрузка...
Реклама