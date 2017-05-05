Косачев обеспокоен попытками подорвать договоренность о зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев обеспокоен попытками подорвать договоренность о создании зон деэскалации в Сирии, достигнутую накануне. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", комментируя результаты четвертой международной встречи по Сирии в Астане.

"Попытки раскачать этот меморандум, это единство тех, кто договаривался о зонах деэскалации, эти попытки уже тихонечко начинаются. Они у меня вызывают определенную обеспокоенность", - сказал он. "Американцы вроде бы поддерживают эту договоренность, но меня настораживает то, что они тут же начинают высказывать сомнения в том, что одним из подписантов этого меморандума стал Иран, - пояснил Косачев. - Тут же вчера был демарш (думаю, что по согласованию с США) части вооруженной оппозиции, которая находилась в Астане и которая покинула зал заседания в знак протеста против того, что Иран был одним из подписантов".

Косачев также обратил внимание на некоторые непроясненные моменты договоренности о создании зон деэскалации, в частности, какие страны и в каком режиме будут осуществлять контроль за соблюдением меморандума. "В этой договоренности пока еще очень много неясностей. Я напомню, что отведен по меморандуму пятидневный срок на то, чтобы согласовать точные географические границы этих четырех зон деэскалации - во-первых, и, во-вторых, договориться о том, как на этих зонах разграничения будет установлен контроль", - сказал Косачев.

При этом сенатор отметил, что меморандум - важнейшее решение во всей череде переговоров последнего времени относительно урегулирования сирийского кризиса, поскольку это первая конкретная договоренность, предусматривающая полное прекращение огня. "Я бы пока воздержался от чрезмерного оптимизма, но шаг колоссально важный, в правильном направлении. Шаг, заслуживающий всемерной поддержки со стороны тех, кто заинтересован в мирном урегулировании в Сирии", - заключил он.

3-4 мая в столице Казахстана прошла четвертая международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса. Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такие зоны создаются "на период шесть месяцев с возможностью автоматического продления" на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.