Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор РФ Чайка в 2016 году заработал более 9 млн рублей

Политика
5 мая, 11:27 дата обновления: 5 мая, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Доход супруги генпрокурора за прошлый год составил более 8,2 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Доход генпрокурора России Юрия Чайки в 2016 году превысил 9 млн рублей, в его собственности находится раритетный автомобиль "Чайка". Это следует из сведений об имущественном положении и доходах руководящего состава Генеральной прокуратуры РФ, размещенных на официальном сайте надзорного ведомства.

В пользовании генпрокурора находится квартира площадью 203,6 кв. метра. В собственности генпрокурора находится нежилое помещение общей площадью 175,3 кв. метра, а также автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" - представительский советский автомобиль, который выпускался малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 года по 1981 год.

Доход супруги генпрокурора за прошлый год составил более 8,2 млн рублей.

Доход первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана составил в 2016 году более 4,8 млн рублей - это немного меньше, чем в 2015 году, когда его доход равнялся 5 млн рублей. Как и годом ранее, он владеет автомобилем Volkswagen Passat.

Практически все заместители Чайки имеют в собственности автомобили иностранного производства. Нет машины только у Саака Карапетяна, еще один из заместителей генпрокурора Геннадий Лопатин является владельцем отечественного автомобиля - ГАЗ-21 (фактически ставшая раритетной "Волга" - одна из первых моделей, прославленная в фильме "Берегись автомобиля").

Самый большой доход за 2016 год из заместителей Чайки задекларировал Сергей Зайцев - более 14 млн рублей, самый маленький доход - почти 2,5 млн рублей - у недавно назначенного на должность заместителя генпрокурора Андрея Кикотя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Декларации о доходах чиновников
Страны
Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
2
Площадь пожара в здании в центре Москвы достигла 3 тыс. кв. метров
3
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
4
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
5
СК объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
Отговаривавшую детей ходить на митинги завуча могут привлечь к ответственности
Темы дня
Загрузка...
Реклама