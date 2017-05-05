Генпрокурор РФ Чайка в 2016 году заработал более 9 млн рублей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Доход генпрокурора России Юрия Чайки в 2016 году превысил 9 млн рублей, в его собственности находится раритетный автомобиль "Чайка". Это следует из сведений об имущественном положении и доходах руководящего состава Генеральной прокуратуры РФ, размещенных на официальном сайте надзорного ведомства.

В пользовании генпрокурора находится квартира площадью 203,6 кв. метра. В собственности генпрокурора находится нежилое помещение общей площадью 175,3 кв. метра, а также автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" - представительский советский автомобиль, который выпускался малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 года по 1981 год.

Доход супруги генпрокурора за прошлый год составил более 8,2 млн рублей.

Доход первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана составил в 2016 году более 4,8 млн рублей - это немного меньше, чем в 2015 году, когда его доход равнялся 5 млн рублей. Как и годом ранее, он владеет автомобилем Volkswagen Passat.

Практически все заместители Чайки имеют в собственности автомобили иностранного производства. Нет машины только у Саака Карапетяна, еще один из заместителей генпрокурора Геннадий Лопатин является владельцем отечественного автомобиля - ГАЗ-21 (фактически ставшая раритетной "Волга" - одна из первых моделей, прославленная в фильме "Берегись автомобиля").

Самый большой доход за 2016 год из заместителей Чайки задекларировал Сергей Зайцев - более 14 млн рублей, самый маленький доход - почти 2,5 млн рублей - у недавно назначенного на должность заместителя генпрокурора Андрея Кикотя.