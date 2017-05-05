Путин уволил начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Мирзоева от должности начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Управление, которое возглавлял Мирзоев, обеспечивает эксплуатационно-техническое обслуживание и охрану жилищного фонда, объектов и помещений, используемых федеральными органами государственной власти и иными государственными органами, обеспечение деятельности которых возложено на Управление делами, а также содержание этих объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии. Также оно обеспечивает проведение мероприятий, которые проходят с участием президента РФ, премьер-министра, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых правительством РФ и администрацией президента.