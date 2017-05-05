Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Атамбаев отметили позитивные итоги встречи по Сирии в Астане

Политика
5 мая, 12:34 UTC+3

Путин также поздравил Атамбаева с Днем Конституции Киргизской Республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев в телефонном разговоре отметили позитивные итоги встречи по Сирии в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по международной проблематике сделан акцент на позитивных итогах прошедшей 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии", - отмечается в сообщении.

Путин также поздравил Атамбаева с государственным праздником - Днем Конституции Киргизской Республики. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Сирия Россия Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами
2
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
3
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
4
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
5
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
Темы дня
Загрузка...
Реклама