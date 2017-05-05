Путин и Атамбаев отметили позитивные итоги встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев в телефонном разговоре отметили позитивные итоги встречи по Сирии в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по международной проблематике сделан акцент на позитивных итогах прошедшей 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии", - отмечается в сообщении.

Путин также поздравил Атамбаева с государственным праздником - Днем Конституции Киргизской Республики. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.