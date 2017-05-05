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Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима

Политика
5 мая, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Подобные законопроекты не имеют других целей, кроме как обратить на себя внимание, подчеркнул председатель комитета Совфеда

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Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Принятый Конгрессом США законопроект об усилении санкций против КНДР, предполагающий в том числе введение контроля за российскими портами, абсурден, и таким образом Соединенные Штаты просто хотят обратить на себя внимание. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Это бредовая идея, Россия этого не позволит. Абсурдная идея, которая не имеет ни малейшего шанса к исполнению", - сказал Озеров. "Они (подобные законопроекты - прим. ТАСС) не имеют других целей, кроме как обратить на себя внимание. Думаю, что и в Конгрессе, и в Сенате США достаточно здравомыслящих людей, которые об этом скажут вслух и тем более не проголосуют (за законопроект - прим. ТАСС)", - сказал Озеров.

Касаясь выполнения ранее поддержанных в отношении КНДР санкций, Озеров отметил, что Россия выполняет все договоренности. "Если говорить о выполнении санкций, которые наложены на КНДР, РФ не только в Совете Безопасности за них проголосовала, без чего они были бы вообще не легитимны, но и президент России издал специальный указ, которым предписано всем федеральным органам государственной власти, предприятиям и организациям не только выполнять эти санкции в отношении товаров, материалов и поставок в КНДР, но и о запрете транзита через нашу территорию товаров и материалов, включенных в список ООН", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что к новому законопроекту США "надо относиться спокойно". "Мне кажется, авторы законопроекта привлекли к себе внимание, я не вижу особых моментов, которые бы требовали анализа", - заключил Озеров.

Накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Он предусматривает контроль за иностранными судами, которые на протяжении последних 365 дней заходились в национальном морском или воздушном пространстве КНДР. Кроме того, документ допускает введение контроля за деятельностью ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

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