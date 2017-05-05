Богданов: РФ рассчитывает в ближайшее время уточнить детали соглашения о зонах деэскалации

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает в ближайшее время провести дополнительные консультации для уточнения деталей меморандума о зонах деэскалации в Сирии для уточнения технических вопросов. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Некоторые технические, более нюансированные моменты потребуют, видимо, дополнительных договоренностей, и в самое ближайшее время мы рассчитываем, что все эти вопросы, которые пока не до конца отлажены и оговорены, найдут свои ответы в ходе дальнейших консультаций, которые мы будем проводить буквально даже в эти дни", - сказал он, отвечая на вопрос, как и кем именно будет осуществляться мониторинг выполнения соглашения.

Турция должна обеспечить выполнение оппозицией меморандума

Россия рассчитывает, что Турция обеспечит выполнение сирийской оппозицией соглашения по зонам деэскалации, заявил Богданов.

"Наши турецкие партнеры - гаранты перемирия, и они должны эффективно работать, чтобы обеспечить со стороны сирийской вооруженной оппозиции уважение и соблюдение тех договоренностей, которые закреплены в меморандуме, подписанном теми же турками, иранцами и нами", - сказал он.