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Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем

Политика
5 мая, 13:19 дата обновления: 5 мая, 13:31 UTC+3

Министр констатировал, что боевики действуют не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и активизировались в Афганистане

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Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал "добить" ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), несмотря на то, террористы не хотят сдаваться.

"Они действуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но пока не хотят сдаваться, но мы обязательно ее (ИГ) добьем", - сказал он  в эфире телеканала "Мир 24".

По словам Лаврова, ИГ стала также проявлять активность в Афганистане, особенно в северных районах страны, которые сопряжены с соседями и союзниками России. 

Полтора года назад президент Владимир Путин, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, напомнил министр, предложил западным партнерам создать единый фронт борьбы с терроризмом. "Несмотря на то, что коалиция в полной мере так и не была сформирована, предложение российского лидера остается в силе", - сказал Лавров.

По его словам, накануне в Магаданской области ФСБ задержала предполагаемого сторонника ИГ. "Задержанный оказался жителем Магадана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма", - заметил глава МИД РФ. 

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