Кабмин хочет разрешить прокуратуре, СК и Верховному суду создавать ведомственную охрану

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Судебному департаменту при Верховном суде РФ создавать ведомственную охрану. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Ранее в законодательство были внесены изменения, которые предоставили право на создание ведомственной охраны федеральным государственным органам, не являющимся федеральными органами исполнительной власти. "Законопроектом в целях предоставления права на создание ведомственной охраны Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и Судебному департаменту при Верховном суде РФ предусматривается внести соответствующие изменения" в законы, регламентирующие деятельность соответствующих органов.

"Законопроектом предоставляется правовая возможность создания ведомственной охраны указанными федеральными государственными органами, в связи с чем его издание не потребует выделения бюджетных средств из бюджетной системы РФ", - отмечается в пояснительной записке. "Вместе с тем реализация права создания ведомственной охраны Генпрокуратурой, СК РФ и Судебным департаментом при ВС РФ потребует подготовки и принятия решений правительства РФ, предусматривающих утверждение положений о ведомственных охранах указанных федеральных государственных органов, что будет возможно при наличии средств, необходимых для создания соответствующей ведомственной охраны", - пишут разработчики.