Путин и Назарбаев считают, что зоны деэскалации помогут урегулированию в Сирии

Клозе и другие звезды спорта примут участие в футбольном матче в поддержку ШумахераСпорт 5 мая, 16:40
СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской областиПроисшествия 5 мая, 16:31
Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведамиСпорт 5 мая, 16:23
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный секторЭкономика и бизнес 5 мая, 16:23
Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММАСпорт 5 мая, 16:21
Банки определили критерии устойчивых инвестицийСоциальная ответственность 5 мая, 16:19
Искусственное мясо выходит на международный рынокСоциальная ответственность 5 мая, 16:13
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн летСоциальная ответственность 5 мая, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре отметили, что зоны деэскалации в Сирии помогут улучшению гуманитарной ситуации и политическому урегулированию кризиса.
"При обсуждении итогов проведенной 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии выражено удовлетворение принятием Меморандума о создании зон деэскалации, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом - политическому урегулированию сирийского кризиса".