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Путин и Назарбаев считают, что зоны деэскалации помогут урегулированию в Сирии

Политика
5 мая, 16:09 UTC+3

В ходе телефонных переговоров президенты России и Казахстана отметили, что реализация меморандума поспособствует укреплению режима прекращения боевых действий

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре отметили, что зоны деэскалации в Сирии помогут улучшению гуманитарной ситуации и политическому урегулированию кризиса.

"При обсуждении итогов проведенной 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии выражено удовлетворение принятием Меморандума о создании зон деэскалации, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом - политическому урегулированию сирийского кризиса".

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