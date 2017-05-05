Путин и Назарбаев считают, что зоны деэскалации помогут урегулированию в Сирии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре отметили, что зоны деэскалации в Сирии помогут улучшению гуманитарной ситуации и политическому урегулированию кризиса.

"При обсуждении итогов проведенной 3-4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии выражено удовлетворение принятием Меморандума о создании зон деэскалации, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом - политическому урегулированию сирийского кризиса".