Жена главы Волгоградской области заработала в пять раз больше мужа в 2016 году

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ВОЛГОГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Доходы супруги губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году составили 23,5 млн рублей, что в пять раз больше, чем заработал глава региона - 4,7 млн рублей.
В 2015 году доходов у жены руководителя области не было, а сам Бочаров в позапрошлом году заработал 4,432 млн рублей, говорится в тексте декларации, опубликованной на сайте администрации региона.
Согласно документу, в собственности у главы региона, как и в 2015 году, находится дом площадью 280 кв. м и две квартиры общей площадью более 320 кв. м, одна из которых - в общей долевой собственности с супругой и детьми. Также Бочаров остается владельцем земельного участка площадью 1,4 тыс. кв. м. Кроме того, в пользовании у главы региона находится квартира площадью 127,5 кв. м.
Жена Бочарова помимо доли в квартире владеет тремя парковочными местами общей площадью почти 50 кв. м. Транспортных средств в собственности у волгоградского губернатора и его супруги нет.