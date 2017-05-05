Меморандум о зонах деэскалации в Сирии подготовили по поручению Путина

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подготовлен Минобороны России по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

Накануне по итогам переговоров, проходивших в течение двух дней в столице Казахстана, полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

"Документ был подготовлен Минобороны России по прямому поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии", - сказал Фомин.

Меморандум вступает в силу с 00:00 мск 6 мая.

Переговоры Путина с США и Турцией

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в свою очередь, сообщил, что принятию меморандума предшествовала серия переговоров Путина с руководством США, Турции и других государств и министра обороны РФ Сергея Шойгу с военно-политическим руководством Турции и Ирана.

"Принятию документа предшествовала основательная подготовительная работа со всеми участниками переговорного процесса. Вопросы политического урегулирования в Сирии неоднократно обсуждались президентом Российской Федерации с руководством Турции, США и других государств", - сказал Рудской.

Он отметил, что, в частности, вопрос о зонах деэскалации обсуждался в ходе переговоров руководителей России и Турции 3 мая в Сочи.

"Министром обороны России были проведены рабочие встречи с министрами обороны Ирана, Турции, Сирии, Израиля. Постоянные контакты осуществлялись по линии разведывательных служб и внешнеполитических ведомств", - сообщил генерал.

"Проведена большая работа с сирийским руководством, лидерами формирований вооруженной оппозиции с тем, чтобы убедить их в необходимости принятия практических шагов по деэскалации конфликта", - подчеркнул он.

Поддержка меморандума другими странами

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин также сообщил, что подписание документа поддержали основные заинтересованные игроки: ООН, администрация США, руководство Саудовской Аравии и другие страны, что, по словам генерал-лейтенанта, является "определенной гарантией его претворения в жизнь".

"Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединенных Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и создания условий для политического урегулирования конфликта", - сказал также Фомин.

Он также уточнил, что важную роль в оперативной подготовке меморандума к подписанию сыграл конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий.

Что касается позиции ООН, то, по словам Фомина, подписание документа поддержал генсек организации Антониу Гутерриш, который приветствовал решения о прекращении применения оружия и расширению возможностей гуманитарной поддержки населения.

Отделение террористов от оппозиции

Фомин также заявил, что меморандум позволит отделить оппозицию от террористов и будет способствовать прекращению боевых действий.

"Меморандум - это знаковый документ, реализация которого позволит на земле отделить оппозицию от международных террористических группировок ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство", ИГ) и "Джебхат ан-Нусра (запрещенные в РФ группировки)", - сказал он.

"Но самое главное, что выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в Сирии", - добавил он.

По словам Фомина, с подписанием меморандума будет обеспечен безопасный, беспрепятственный гуманитарный доступ в зоны деэскалации, что позволит оказывать населению медицинскую, продовольственную и другую необходимую помощь. "Будет организованно восстановление объектов инфраструктуры, в первую очередь водо- и энергоснабжения. Все это создаст условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал Фомин.

"Именно поэтому документ имеет важное значение для политического урегулирования в Сирийской Арабской Республики", - добавил он.

Страны - гаранты перемирия

Фомин также сообщил, что к странам - гарантам перемирия в Сирии могут присоединиться Иордания и ряд других стран.

"Да, предусматривается. В настоящий момент мы работаем с Иорданией и рядом других государств", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения количества участников по установлению зон деэскалации.

В настоящее время странами-гарантами выступили Россия, Турция и Иран.

Меморандум о зонах деэскалации

Зоны деэскалации будут созданы в четырех районах Сирии. Это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра. На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.

Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".