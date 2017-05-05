Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного Меморандум о зонах деэскалации в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных Меморандумом", - сказал он.

По словам Рудского, командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания Меморандума.

Рудской отметил, что Россия продолжит операцию по уничтожению террористов в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. "В эту зону (где объявлена деэскалация конфликта - прим. ТАСС) не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры" и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена", - сказал он.

Рудской сообщил, что зона района Кабун расположена в третьей зоне деэскалации - Восточной Гуте, но не входит в нее из-за наличия там боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Ранее сообщалось, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. Как рассказал Рудской, первая и наиболее обширная зона деэскалации создана на севере Сирии. Она захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более одного миллиона человек. Данную зону контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тыс. человек.

Вторая зона расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы, контролируемые отрядами оппозиции, насчитывающими до 3 тыс. боевиков. В данных районах проживает около 180 тыс. мирных жителей, рассказал Рудской.

Третья зона создана в Восточной Гуте. В данном районе вооруженные формирования насчитывают около 9 тыс. человек. "На территории Восточной Гуты проживает порядка 690 тыс. мирных жителей, для беспрепятственного перемещения которых сирийские власти уже развернули восемь контрольно-пропускных пунктов. Многие жители утром выезжают на заработки в Дамаск, а вечером беспрепятственно возвращаются домой", - сообщил Рудской.

Четвертая зона расположена на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дераа и Кунейтра. Эта зона в основном контролируется отрядами так называемого Южного фронта общей численностью до 15 тыс. человек. В районе проживают до 800 тыс. мирных жителей, сообщил Рудской.

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Продолжение совместной борьбы

Россия, Турция и Иран продолжат совместную борьбу с террористическими формированиями на территории Сирии, сказал он. "Хочу подчеркнуть, что подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) на территории Сирии", - заявил он.

По словам Рудского, страны-гаранты обязуются принимать все необходимые меры для продолжения борьбы с формированиями этих и других связанных с ними террористических организаций в зонах деэскалации, а также оказывать содействие правительственным войскам и вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками в других районах Сирии.

По его словам, зоны безопасности под контролем формирований из России, Турции и Ирана будут созданы вдоль границ зон деэскалации. "Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности", - сказал он.

"Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон", - добавил Рудской.

В настоящее время командование российской группировки под руководством Генерального штаба проводит расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности. "В течение двух недель из представителей стран-гарантов будет создана Совместная рабочая группа, которая до 4 июня 2017 года представит для утверждения точные границы зон деэскалации и полос безопасности, а также карты отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок", - сказал Рудской.

При этом представитель Генштаба добавил, что Меморандум позволяет в дальнейшем увеличить количество зон безопасности. "При необходимости в зависимости от развития обстановки Меморандум позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации", - сказал он.

Меморандум по безопасности полетов в Сирии обсудят в ближайшее время

Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ближайшее время, сказал Рудской.

"Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с американскими коллегами в самое ближайшее время", - сказал Рудской.

Он напомнил, что данное соглашение является действенным инструментом по исключению опасных инцидентов в воздухе. После удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат российская сторона приостановила свое участие в данном соглашении.

Американские корабли атаковали сирийскую авиабазу Шайрат крылатыми ракетами Tomahawk в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возлагает на Дамаск. В Москве назвали удар по Шайрату агрессией.