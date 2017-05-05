Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии

Политика
5 мая, 16:44 дата обновления: 5 мая, 17:59 UTC+3

Использование авиации прекращено в районах, соответствующих зонам деэскалации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного Меморандум о зонах деэскалации в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных Меморандумом", - сказал он.

Смотрите также

Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 мая

По словам Рудского, командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания Меморандума.

Рудской отметил, что Россия продолжит операцию по уничтожению террористов в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. "В эту зону (где объявлена деэскалация конфликта - прим. ТАСС) не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры" и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена", - сказал он.

Рудской сообщил, что зона района Кабун расположена в третьей зоне деэскалации - Восточной Гуте, но не входит в нее из-за наличия там боевиков "Джебхат ан-Нусры". 

Ранее сообщалось, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. Как рассказал Рудской, первая и наиболее обширная зона деэскалации создана на севере Сирии. Она захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более одного миллиона человек. Данную зону контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тыс. человек.

Вторая зона расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы, контролируемые отрядами оппозиции, насчитывающими до 3 тыс. боевиков. В данных районах проживает около 180 тыс. мирных жителей, рассказал Рудской.

Третья зона создана в Восточной Гуте. В данном районе вооруженные формирования насчитывают около 9 тыс. человек. "На территории Восточной Гуты проживает порядка 690 тыс. мирных жителей, для беспрепятственного перемещения которых сирийские власти уже развернули восемь контрольно-пропускных пунктов. Многие жители утром выезжают на заработки в Дамаск, а вечером беспрепятственно возвращаются домой", - сообщил Рудской.

Четвертая зона расположена на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дераа и Кунейтра. Эта зона в основном контролируется отрядами так называемого Южного фронта общей численностью до 15 тыс. человек. В районе проживают до 800 тыс. мирных жителей, сообщил Рудской. 

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Продолжение совместной борьбы

Россия, Турция и Иран продолжат совместную борьбу с террористическими формированиями на территории Сирии, сказал он. "Хочу подчеркнуть, что подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) на территории Сирии", - заявил он.

По словам Рудского, страны-гаранты обязуются принимать все необходимые меры для продолжения борьбы с формированиями этих и других связанных с ними террористических организаций в зонах деэскалации, а также оказывать содействие правительственным войскам и вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками в других районах Сирии.

Смотрите также

Меморандум о зонах деэскалации в Сирии подготовили по поручению Путина

Богданов: РФ рассчитывает в ближайшее время уточнить детали соглашения о зонах деэскалации

Путин и Назарбаев считают, что зоны деэскалации помогут урегулированию в Сирии

По его словам, зоны безопасности под контролем формирований из России, Турции и Ирана будут созданы вдоль границ зон деэскалации. "Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности", - сказал он.

"Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон", - добавил Рудской. 

В настоящее время командование российской группировки под руководством Генерального штаба проводит расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности. "В течение двух недель из представителей стран-гарантов будет создана Совместная рабочая группа, которая до 4 июня 2017 года представит для утверждения точные границы зон деэскалации и полос безопасности, а также карты отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок", - сказал Рудской.

При этом представитель Генштаба добавил, что Меморандум позволяет в дальнейшем увеличить количество зон безопасности. "При необходимости в зависимости от развития обстановки Меморандум позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации", - сказал он.

Меморандум по безопасности полетов в Сирии обсудят в ближайшее время

Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ближайшее время, сказал Рудской.

"Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с американскими коллегами в самое ближайшее время", - сказал Рудской.

Он напомнил, что данное соглашение является действенным инструментом по исключению опасных инцидентов в воздухе. После удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат российская сторона приостановила свое участие в данном соглашении.

Американские корабли атаковали сирийскую авиабазу Шайрат крылатыми ракетами Tomahawk в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возлагает на Дамаск. В Москве назвали удар по Шайрату агрессией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
2
Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии
3
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
4
США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
5
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
Темы дня
Загрузка...
Реклама