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МИД РФ: Россия вправе ответить на дискриминацию в Польше участников памятного мотопробега

Политика
5 мая, 17:09 дата обновления: 5 мая, 17:48 UTC+3

Ранее польские власти отказали во въезде в страну семи российским мотоциклистам, а потом задержали и выдворили из страны участника пробега "Дороги Победы - на Берлин"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право на ответные меры из-за дискриминации в Польше участников мотопробега, посвященного 72-й годовщине победы над фашизмом в Европе. Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с отказом польских властей во въезде в страну российским мотоциклистам.

"Возмущены отношением польских властей к нашим участникам гуманитарных акций в честь Великой Победы, ждем вразумительных объяснений, оставляем за собой право на адекватные ответные меры", - подчеркнули в дипведомстве.

Как сообщалось ранее, польские власти отказали во въезде в страну семи российским мотоциклистам, направлявшимся из Калининградской области в город Бранево для участия в приуроченных к 72-й годовщине Победы памятных мероприятиях на крупнейшем в Европе советском военном кладбище. 3 мая в городе Мысловице польские правоохранители задержали российского гражданина Николая Логинова, который присоединился к мотопробегу "Дороги Победы - на Берлин", аннулировали его шенгенскую визу и выдворили из страны.

"В обоих случаях польская сторона не представила в обоснование своих действий никаких содержательных аргументов, кроме ссылок на национальный закон "Об иностранцах", предусматривающий возможность отказа иностранному гражданину во въезде в Польшу по соображениям безопасности и обеспечения общественного порядка", - указали в МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, участники церемонии в Бранево и интернационального мотопробега "Дороги Победы - на Берлин", которые проходят в Польше не первый год, никогда не допускали нарушений общественного порядка. "Тем не менее в последнее время приходится наблюдать, как польская администрация все более ревностно выискивает поводы, чтобы по-своему "регулировать" мемориальную активность в Польше, - констатировали в министерстве. - В результате российские граждане сталкиваются с искусственными препонами, лишаются возможности реализовать свои законные права - посещать могилы соотечественников, павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы, в том числе поляков".

При этом в МИД РФ напомнили о том, что недавно представительная польская делегация в очередной раз и без каких-либо препятствий побывала в Смоленской области, чтобы почтить память жертв катынских событий и катастрофы самолета президента Польши 10 апреля 2010 года. "Российская сторона, как обычно, оказала делегации всемерное содействие", - заметили во внешнеполитическом ведомстве.

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