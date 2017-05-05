Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия не считает себя связанной решением Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по правам человека в Крыму. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с решением КМСЕ по Крыму, констатирующим перманентное ухудшение положения с правами человека на полуострове.

"Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях, - подчеркнули в дипведомстве. - Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны".

"Со своей стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке минского процесса и о нарушениях прав человека на Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета", - указали в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, рассуждения СЕ о "тяжелой доле" населения в Крыму не имеют ничего общего с реальным положением дел в республике. "Проштампованные комитетом министров киевские рассуждения о "тяжелой доле" населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также указали, что республика Крым и Севастополь "открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций", которые интересуются истинным положением людей на этой российской территории, а не ищут "мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских призывов".

Россия рассмотрит шаги по преодолению конъюнктурных подходов к тематике защиты прав человека в СЕ, отметили в ведомстве.