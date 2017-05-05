Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 20 нарушений

Политика
5 мая, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские военные за сутки зафиксировали 20 нарушений в соглашения о прекращении огня в Сирии, их турецкие коллеги - четыре. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 20 нарушений. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения. В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все четыре случая нарушений российской стороной не подтверждаются", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки были подписаны два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Авэйджель в провинции Алеппо и Дераа в одноименной провинции, после чего количество таких документов достигло 1479. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), увеличилось до 237 (накануне сообщалось о 236 - прим. ТАСС). За сутки под контроль правительственных войск перешло 6 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4635 кв. км", - говорится в бюллетене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
2
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
3
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
4
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
5
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
6
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
7
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
Темы дня
Загрузка...
Реклама