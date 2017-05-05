Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 20 нарушений

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские военные за сутки зафиксировали 20 нарушений в соглашения о прекращении огня в Сирии, их турецкие коллеги - четыре. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 20 нарушений. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения. В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все четыре случая нарушений российской стороной не подтверждаются", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки были подписаны два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Авэйджель в провинции Алеппо и Дераа в одноименной провинции, после чего количество таких документов достигло 1479. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), увеличилось до 237 (накануне сообщалось о 236 - прим. ТАСС). За сутки под контроль правительственных войск перешло 6 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4635 кв. км", - говорится в бюллетене.