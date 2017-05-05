Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД РФ и Германии обсудили создание зон деэскалации в Сирии

Политика
5 мая, 19:09 дата обновления: 5 мая, 19:29 UTC+3

Стороны также подтвердили готовность работать в рамках нормандского формата для урегулирования ситуации на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем создание зон деэскалации в Сирии. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Сергей Лавров отметил значение состоявшейся 3-4 мая в Астане четвертой Международной встречи по Сирии для укрепления режима перемирия через формирование зон деэскалации и создания благоприятных условий для очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН", - информировали в министерстве.

Как указали в МИД РФ, в ходе разговора стороны также подтвердили готовность работать в рамках нормандского формата для урегулирования ситуации на Украине.

"Министры подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках нормандского формата в целях скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полного выполнения сторонами минского комплекса мер", - отметили в российском дипведомстве.

Лавров и Габриэль подчеркнули необходимость обеспечения устойчивого прекращения огня, создания зон безопасности и отвода тяжелых вооружений в Донбассе.

Кроме того, российская сторона обратила особое внимание на "приоритетность параллельного продвижения в деле реализации политических разделов минских договоренностей". "Лавров также призвал оказать воздействие на киевские власти с целью добиться снятия торгово-экономической и транспортной блокады (Донбасса)", - добавили в МИД РФ.

"В ходе беседы был также затронут ряд актуальных вопросов российско-германских отношений, включая график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", - заметили в МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
2
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
3
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
4
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
5
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
6
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
7
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
Темы дня
Загрузка...
Реклама