Главы МИД РФ и Германии обсудили создание зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем создание зон деэскалации в Сирии. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Сергей Лавров отметил значение состоявшейся 3-4 мая в Астане четвертой Международной встречи по Сирии для укрепления режима перемирия через формирование зон деэскалации и создания благоприятных условий для очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН", - информировали в министерстве.

Как указали в МИД РФ, в ходе разговора стороны также подтвердили готовность работать в рамках нормандского формата для урегулирования ситуации на Украине.

"Министры подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках нормандского формата в целях скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полного выполнения сторонами минского комплекса мер", - отметили в российском дипведомстве. Лавров и Габриэль подчеркнули необходимость обеспечения устойчивого прекращения огня, создания зон безопасности и отвода тяжелых вооружений в Донбассе. Кроме того, российская сторона обратила особое внимание на "приоритетность параллельного продвижения в деле реализации политических разделов минских договоренностей". "Лавров также призвал оказать воздействие на киевские власти с целью добиться снятия торгово-экономической и транспортной блокады (Донбасса)", - добавили в МИД РФ. "В ходе беседы был также затронут ряд актуальных вопросов российско-германских отношений, включая график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", - заметили в МИД РФ.