МИД РФ: политика Тбилиси заставляет задуматься о продолжении женевских дискуссий

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мираСпорт 5 мая, 19:34
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 19:22
Австриец Пестльбергер выиграл первый этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 5 мая, 19:08
Катастрофа дирижабля "Гинденбург". ДосьеБиографии и справки 5 мая, 19:00
Власти Чечни готовы к взаимодействию в проверке сообщений о секс-меньшинствахОбщество 5 мая, 18:42
Путин высказался против политизации спортаСпорт 5 мая, 18:15
Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в РабатеСпорт 5 мая, 18:12
Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нежелание Тбилиси налаживать нормальные отношения с соседями заставляет задуматься о продолжении женевских дискуссий по Закавказью в их нынешнем формате. Об этом заявили в МИД РФ.
"Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых - "узаконить" нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями, - отметили в МИД РФ. - Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье?"
"В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате", - добавили в министерстве.
Очередным проявлением попыток Тбилиси продвинуть свои взгляды на ситуацию в Закавказье на международных площадках в МИД РФ назвали решение Комитета министров Совета Европы по Грузии, принятое 3 мая при отсутствии консенсуса. "Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью, - отметили в МИД РФ. - Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них".