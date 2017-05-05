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МИД РФ: политика Тбилиси заставляет задуматься о продолжении женевских дискуссий

Политика
5 мая, 19:35 UTC+3

В ведомстве отметили, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нежелание Тбилиси налаживать нормальные отношения с соседями заставляет задуматься о продолжении женевских дискуссий по Закавказью в их нынешнем формате. Об этом заявили в МИД РФ.

"Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых - "узаконить" нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями, - отметили в МИД РФ. - Удивительно ли, что грузинская делегация систематически отказывается конструктивно работать на женевских дискуссиях по вопросам безопасности в Закавказье?"

"В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате", - добавили в министерстве.

Очередным проявлением попыток Тбилиси продвинуть свои взгляды на ситуацию в Закавказье на международных площадках в МИД РФ назвали решение Комитета министров Совета Европы по Грузии, принятое 3 мая при отсутствии консенсуса. "Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью, - отметили в МИД РФ. - Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них".

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