МИД РФ: Россия прилагает все усилия для освобождения моряков задержанного в Ливии танкера

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия предпримет все необходимые меры для освобождения моряков танкера "Теметерон", задержанного в Ливии в июне 2016 года. Об этом заявили в МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, на сегодняшний день в Ливии остаются два гражданина РФ - члены интернационального экипажа танкера "Теметерон" - капитан В.В. Текучев и старший помощник С.В. Самойлов. "Их дело продолжает рассматриваться в рамках соответствующего разбирательства. В Москве надеются, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой. С российской стороны для этого будут предприниматься все необходимые шаги", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Танкер "Теметерон" был задержан в ночь с 28 на 29 июня прошлого года в 17 морских милях от ливийского побережья. Среди задержанных моряков граждане России, Украины и Греции.