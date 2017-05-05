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МИД РФ: Россия прилагает все усилия для освобождения моряков задержанного в Ливии танкера

Политика
5 мая, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В ведомстве напомнили, что на данный момент в Ливии остаются два россиянина, входящих в экипаж танкера "Теметерон", задержанного в прошлом году, - капитан и старший помощник

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия предпримет все необходимые меры для освобождения моряков танкера "Теметерон", задержанного в Ливии в июне 2016 года. Об этом заявили в МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, на сегодняшний день в Ливии остаются два гражданина РФ - члены интернационального экипажа танкера "Теметерон" - капитан В.В. Текучев и старший помощник С.В. Самойлов. "Их дело продолжает рассматриваться в рамках соответствующего разбирательства. В Москве надеются, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой. С российской стороны для этого будут предприниматься все необходимые шаги", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Танкер "Теметерон" был задержан в ночь с 28 на 29 июня прошлого года в 17 морских милях от ливийского побережья. Среди задержанных моряков граждане России, Украины и Греции.

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