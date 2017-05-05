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Слуцкий назвал возмутительным законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ

Политика
5 мая, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает законопроект примером "нарушения норм международного права и грубейшего вмешательства в дела суверенных государств"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал возмутительным с точки зрения международного права принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об усилении санкций против КНДР, который в том числе предполагает своего рода контроль над деятельностью российских морских портов на Дальнем Востоке.

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"Принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об усилении санкций против КНДР, где одновременно прописан так называемый анализ деятельности, а по сути контроль российских портов на Дальнем Востоке, возмутителен. Это очередной пример нарушения норм международного права и грубейшего вмешательства в дела суверенных государств на законодательном уровне", - заявил он сегодня журналистам.

По словам Слуцкого, "американские конгрессмены мнят США единственным полюсом мирового порядка в XXI веке". "Те, кто предлагает и одобряет подобный законопроект, имеют явно завышенные амбиции. Уверен, Россия не позволит таким образом вмешиваться в свои дела и контролировать свои порты на Дальнем Востоке или в каком либо другом регионе. РФ поддержала все резолюции ООН по северокорейской проблеме и в состоянии сама проконтролировать их исполнение", - заключил глава комитета.

Законопроект по КНДР

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Данная инициатива в первую очередь направлена против торговых партнеров КНДР. Законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.

При этом в самом законопроекте закреплено требование, по которому через 180 дней после вступления документа в силу и затем каждый год в течение пяти лет сам президент США обязан предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции.

Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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