Слуцкий назвал возмутительным законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал возмутительным с точки зрения международного права принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об усилении санкций против КНДР, который в том числе предполагает своего рода контроль над деятельностью российских морских портов на Дальнем Востоке.

"Принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об усилении санкций против КНДР, где одновременно прописан так называемый анализ деятельности, а по сути контроль российских портов на Дальнем Востоке, возмутителен. Это очередной пример нарушения норм международного права и грубейшего вмешательства в дела суверенных государств на законодательном уровне", - заявил он сегодня журналистам.

По словам Слуцкого, "американские конгрессмены мнят США единственным полюсом мирового порядка в XXI веке". "Те, кто предлагает и одобряет подобный законопроект, имеют явно завышенные амбиции. Уверен, Россия не позволит таким образом вмешиваться в свои дела и контролировать свои порты на Дальнем Востоке или в каком либо другом регионе. РФ поддержала все резолюции ООН по северокорейской проблеме и в состоянии сама проконтролировать их исполнение", - заключил глава комитета.

Законопроект по КНДР

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Данная инициатива в первую очередь направлена против торговых партнеров КНДР. Законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.

При этом в самом законопроекте закреплено требование, по которому через 180 дней после вступления документа в силу и затем каждый год в течение пяти лет сам президент США обязан предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции.

Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.