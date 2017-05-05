Медведев поздравил Борисова с избранием на пост премьер-министра Болгарии

СОФИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Бойко Борисова с избранием на пост главы правительства Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба болгарского правительства.

"Российско-болгарские отношения последовательно развиваются. Убежден, что дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сфере в полной мере отвечают интересам наших государств", - приводит пресс-служба кабмина Болгарии текст поздравительной телеграммы, направленной российским премьером.

Как подчеркивается в сообщении, Дмитрий Медведев пожелал Борисову благополучия и успеха на ответственном посту.