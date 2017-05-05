Медведев поздравил Борисова с избранием на пост премьер-министра Болгарии

Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриковСпорт 5 мая, 22:16
Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 21:28
Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКАСпорт 5 мая, 21:25
Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбеСпорт 5 мая, 21:13
Ротенберг: сборная России по хоккею выглядела единой командой в матче со шведамиСпорт 5 мая, 20:55
Лавров обсудил с Тиллерсоном задачи деэскалации в СирииПолитика 5 мая, 20:44
Знарок: изменения в игре сборной России по ходу матча со шведами дали результатСпорт 5 мая, 20:26
Бывший чемпион мира по боксу Градович выиграл у колумбийца Беррио в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Бойко Борисова с избранием на пост главы правительства Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба болгарского правительства.
"Российско-болгарские отношения последовательно развиваются. Убежден, что дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сфере в полной мере отвечают интересам наших государств", - приводит пресс-служба кабмина Болгарии текст поздравительной телеграммы, направленной российским премьером.
Как подчеркивается в сообщении, Дмитрий Медведев пожелал Борисову благополучия и успеха на ответственном посту.