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Медведев поздравил Борисова с избранием на пост премьер-министра Болгарии

Политика
5 мая, 22:36 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Российский премьер пожелал болгарскому коллеге благополучия и успеха на ответственном посту

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СОФИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Бойко Борисова с избранием на пост главы правительства Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба болгарского правительства.

"Российско-болгарские отношения последовательно развиваются. Убежден, что дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сфере в полной мере отвечают интересам наших государств", - приводит пресс-служба кабмина Болгарии текст поздравительной телеграммы, направленной российским премьером.

Как подчеркивается в сообщении, Дмитрий Медведев пожелал Борисову благополучия и успеха на ответственном посту.

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Персоны
Борисов, Бойко Медведев, Дмитрий Анатольевич
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