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Лавров: решения в Астане по зонам деэскалации в Сирии перекликаются с инициативами США

Политика
6 мая, 7:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Меморандум о создании зон деэскалации был подписан 4 мая

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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решения по зонам деэскалации в Сирии, принятые в рамках переговорного процесса в Астане, перекликаются с инициативами США по прекращению насилия в Сирии, которые озвучивались в начале этого года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Мир".

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"Сами Соединенные Штаты в начале этого года предлагали с целью формирования условий для того, чтобы обезопасить гражданское население, прекратить насилие в тех районах, где наиболее ожесточенные боевые действия велись между правительством и вооруженной оппозицией", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

"И не случайно Соединенные Штаты приветствовали результаты встречи в Астане, вот - договоренность о создании зон деэскалации", - отметил он.

Меморандум о создании зон деэскалации подписали 4 мая в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Положения меморандума

Зоны деэскалации будут созданы в четырех районах Сирии. Это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра. На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.

Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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