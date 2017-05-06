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РФ и США подтвердили готовность возобновить действие меморандума о полетах над Сирией

Политика
6 мая, 16:54 дата обновления: 6 мая, 17:11 UTC+3

В Минобороны РФ отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны

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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов

© Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель американского Комитета начальников штабов (КНШ) Джозеф Данфорд в рамках телефонного разговора в субботу подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией и работать над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая сего года в Астане, о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии. Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) и "Джебхат-ан-Нусры (запрещенные в РФ группировки)", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Помимо Сирии, военачальники затронули "другие вопросы двусторонней повестки дня", сообщили в военном ведомстве.

"Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов", - заключили в Минобороны.

В то же время пресс-секретарь председатель КНШ Грегори Хикс подтвердил, что стороны обсудили заключенное в Астане соглашение и выразили свою приверженность операциям по устранению конфликтных ситуаций в Сирии.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра".

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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