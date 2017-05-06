Российские наблюдатели в Сирии зафиксировал 15 нарушений перемирия

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, большая часть инцидентов произошла в провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике.

"За сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск (девять), Хама (три), Латакия (два) и Дераа (одно)", - сообщает Центр.

Турецкие специалисты заявили об 11 нарушениях, четыре из которых произошли в провинции Дамаск. "Все 11 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - уточнили в Центре.

В бюллетене отмечается, что количество вооруженных формирований, присоединившихся к соглашению о перемирии от 27 февраля 2016 года, возросло до 148 (против 143 в пятницу). Число населенных пунктов, которые присоединились к процессу примирения, не изменилось и составляет 1479.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан- Нусра" (обе организации запрещены в России).