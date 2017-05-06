Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские наблюдатели в Сирии зафиксировал 15 нарушений перемирия

Политика
6 мая, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Как отметили в Центре по примирению враждующих сторон, большая часть инцидентов произошла в провинции Дамаск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, большая часть инцидентов произошла в провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике.

"За сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск (девять), Хама (три), Латакия (два) и Дераа (одно)", - сообщает Центр.

Турецкие специалисты заявили об 11 нарушениях, четыре из которых произошли в провинции Дамаск. "Все 11 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - уточнили в Центре.

В бюллетене отмечается, что количество вооруженных формирований, присоединившихся к соглашению о перемирии от 27 февраля 2016 года, возросло до 148 (против 143 в пятницу). Число населенных пунктов, которые присоединились к процессу примирения, не изменилось и составляет 1479.

Смотрите также

Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 мая

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан- Нусра" (обе организации запрещены в России).

Смотрите также

Центр по примирению сообщил о постановочных съемках последствий обстрелов в Сирии

МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии

Меморандум о зонах деэскалации в Сирии подготовили по поручению Путина

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
4
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии
7
На востоке Москвы водитель сбил десятилетнего школьника
Темы дня
Загрузка...
Реклама