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Евкуров: задача нового главы МВД Ингушетии обеспечить системность при подборе кадров

Политика
7 мая, 0:00 UTC+3 МАГАС мая. /Корр., ТАСС

Прежний министр внутренних дел региона Александр Трофимов переведен на другую работу

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МАГАС, 6 мая. /Корр. ТАСС /. Решение кадровых проблем - главная задача нового главы МВД Ингушетии, - сказал сегодня, представляя нового руководителя этого министерства Дмитрия Каву личному составу глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Важнейшим условием и одной из приоритетных задач сегодня является кадровое укрепление МВД. Важно обеспечить системность при подборе кадров, строже и более принципиально подходить к профессиональным и личным качествам сотрудников, активно формировать и готовить кадровый резерв",- отметил Евкуров.

Он подчеркнул, что "республика интенсивно развивается, стоящие экономические, социальные, политические задачи очень сложны". Эти процессы необходимо подкрепить дальнейшим улучшением правопорядка. Именно в этом смысле мы рассчитываем на помощь и поддержку со стороны нашей полиции.

По словам Евкурова, необходимо сохранять традиции и оказывать поддержку и помощь семьям погибших сотрудников. "Мы всегда должны помнить тех, кто отдал свои жизни, выполнив воинский долг до конца, мы помогали и будем помогать их семьям",- сказал он.

Глава МВД Ингушетии генерал-майор полиции Кава отметил, что чувствует большую ответственность перед жителями республики. Он заявил, что сделает все для сохранения в дальнейшем правопорядка и стабильности в регионе.

Прежний министр внутренних дел региона Александр Трофимов переведен на другую работу.

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