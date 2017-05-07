Слуцкий считает закономерной победу Макрона в условиях развернутой кампании против Ле Пен

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики Леонид Слуцкий считает закономерной и предсказуемой победу лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона во втором туре выборов президента Франции.

"Победа Макрона во втором туре выборов президента Франции была предсказуема и закономерна, особенно в условиях когда для достижения такого результата были брошены все пропагандистские ресурсы не только во Франции, но по всей Европе", - заявил Слуцкий журналистам, комментируя предварительные итоги голосования.

На его взгляд, "это было голосование скорее не за Макрона, а против возможного повторения сценария Brexit в Пятой Республике". "Тем не менее, хочу отметить и успех "Национального фронта", который увеличил свой электорат почти вдвое с предыдущих президентских выборов 2012 года. И это говорит о росте протестных настроений в самом центре Европе, о росте числа несогласных с нынешней моделью общих европейских ценностей", - добавил глава комитета.

Слуцкий также считает, что "игра еще не закончена". "В середине июня предстоят парламентские выборы во Франции. Думаю, схватка, как и пообещала (лидер "Национального фронта" Марин) Ле Пен, продолжится на этом поле. И здесь не надо сбрасывать со счетов и те партии, которые явно захотят взять реванш, это, прежде всего, республиканцы и социалисты", - заключил он.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции. Согласно предварительным данным, победу одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 65,9% голосов. За Марин Ле Пен проголосовали 34,1% избирателей. Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента), по итогам которых определится состав нового правительства, пройдут в два тура 11 и 18 июня.