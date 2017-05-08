Посол РФ: в России заинтересованы в плодотворном диалоге с французскими партнерами

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. В России заинтересованы в плодотворном диалоге с Парижем. Об этом заявил посол РФ во Франции Александр Орлов, комментируя в интервью ТАСС избрание нового президента Французской Республики.

Лидер среди инвесторов

"Современное поколение французских политиков внесло свою лепту в развитие российско-французского сотрудничества, - отметил дипломат. - Есть в этом и вклад избранного президента Франции". Александр Орлов напомнил, что в бытность министром экономики в 2014-2016 годах Эмманюэль Макрон "возглавлял французскую часть двустороннего Совета по деловому сотрудничеству".

В минувшем году Франция, напомнил дипломат, стала лидером среди иностранных инвесторов в российскую экономику.

Вспоминая де Голля

"Многие, вероятно, обратили внимание, что избранный президент на протяжении предвыборной кампании часто обращался в своих выступлениях к наследию генерала де Голля, - отметил дипломат. - Мы, в свою очередь, с особым уважением относимся к историческому лидеру Франции, который всегда подчеркивал: для наших стран быть вместе - значит быть сильными, быть разъединенными - значит находиться в опасности".

По мнению Орлова, предстоящие месяцы могут ознаменоваться важными шагами в развитии всестороннего сотрудничества. "Партнерство России и Франции - это дань памяти наших солдат, вместе защитивших мир в двух самых тяжелых войнах, - подчеркнул дипломат. - Как постоянные члены Совета безопасности ООН Россия и Франция несут особую ответственность за то, чтобы не допустить нового глобального конфликта. Эти проблемы занимают главное место в диалоге наших стран, который, уверен, получит новое развитие".

Марш "Бессмертного полка"

Посол отметил, что "сегодня, в канун годовщины Победы, по улицам Парижа пройдет "Бессмертный полк". Он напомнил слова председателя Союза партизан Франции, офицера Ордена Почетного легиона Леона Ландини, подчеркнувшего, что "победа Красной Армии под Сталинградом дала мощный импульс освободительной борьбе французских патриотов". Одна из площадей города на Сене названа в честь Сталинградской битвы.

"В колоннах "Бессмертного полка" мы будем сегодня вспоминать и летчиков "Нормандии-Неман", - сказал Александр Орлов. - Название легендарной авиачасти - это настоящий пароль дружбы между Россией и Францией. В 1942 году французские летчики отправились в Россию, чтобы вместе с нашей армией участвовать в разгроме фашизма. В аэропорту Ле- Бурже героям авиаполка установлен памятник, который открыли президент России Владимир Путин и Жак Ширак".

Рядом на протяжении истории

Как подчеркнул Орлов, "на протяжении истории Россия была рядом с Францией в ее самых тяжелых испытаниях". "В Первую мировую войну продвижение германских дивизий на Марне и под Верденом удалось сдержать благодаря действиям русской армии на Восточном фронте, - напомнил он. - Немецкому командованию пришлось перебрасывать силы на русский фронт, и это ослабило натиск немецких войск на Париж. Россия, кроме того, направила экспедиционный корпус на помощь французским союзникам, и тысячи русских пехотинцев весной 1917 года пожертвовали жизнью, преграждая путь германским войскам к французской столице".

Страницы братства по оружию, отметил посол, есть все основания вспомнить в эти дни, когда Россия и Франция отмечают 300-летие установления регулярных дипломатических отношений. "В новом Духовно-культурном центре России на набережной Сены сейчас с успехом проходит выставка, посвященная событию, которое стало отправной точкой наших связей, - отметил посол. - Многие посетители приходят в наш центр, чтобы увидеть уникальные документы о визите в Париж в 1717 году Петра Великого. В конце мая вместе с французскими друзьями мы откроем выставку о русском государе в Версале".

Александр Орлов уверен, что историческая годовщина "привлечет в Париж много российских туристов, и в свою очередь побудит французов вновь побывать в Москве, Санкт- Петербурге, других наших городах". "Мы всегда рады гостям", - подчеркнул российский посол.