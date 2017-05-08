Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Ле Пен сделала серьезную заявку на парламентские выборы

Политика
8 мая, 1:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина полагает, что Ле Пен хочет растворить свою партию в большом патриотическом правом движении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, объявив о создании нового движения, сделала серьезную заявку на парламентские выборы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

"Ле Пен хочет растворить свою партию, "Национальный фронт", с нехорошим историческим шлейфом в большом патриотическом правом движении. Конечно, это очень интересная заявка на будущее, на парламентские выборы", - заявила эксперт.

Читайте также новости по теме:
Президентские выборы во Франции
© EPA/PATRICK SEEGER

Макрон набирает 62,34% голосов во втором туре выборов

Макрон заявил, что с его избранием во Франции открывается новая страница истории

Ле Пен поздравила Макрона с победой

По ее словам, Эмманюэль Макрон, выиграв президентскую гонку, теперь должен заручиться еще и парламентским большинством. "Сейчас будут начинаться парламентские выборы, и борьба будет очень серьезной, потому что за Макроном не стоит партия с серьезным аппаратом, ему нужно будет думать о том, кого выдвигать по спискам. Сложность будет состоять в том, что он обещал новые лица и таланты", - сказала она.

По мнению Обичкиной, еще одна интрига предстоящих парламентских выборов - судьба Социалистической партии, партии действующего президента Франсуа Олланда, которая выдвинула в качестве кандидата в президенты проигравшего в первом туре Бенуа Амона.

"Не исключено, что партия может расколоться. Часть сторонников может уйти к Макрону, часть может уйти к лидеру движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люку Меланшону. В итоге будет очень интересная перестройка французской партийной системы. Уже сейчас понятно, что в ходе этих выборов политический пейзаж изменился: существуют три серьезные силы, одна из них - Макрон, которая разрушает сложившуюся в последние несколько десятилетий двухпартийную систему передачи власти", - считает политолог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу
3
Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа
4
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
5
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
6
"Ельцин Центр" извинился перед европейскими музеями за высказывание Михалкова
7
"Свобода, равенство, братство": реакция на победу Макрона
Темы дня
Загрузка...
Реклама