Эксперт: Ле Пен сделала серьезную заявку на парламентские выборы

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, объявив о создании нового движения, сделала серьезную заявку на парламентские выборы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
"Ле Пен хочет растворить свою партию, "Национальный фронт", с нехорошим историческим шлейфом в большом патриотическом правом движении. Конечно, это очень интересная заявка на будущее, на парламентские выборы", - заявила эксперт.
По ее словам, Эмманюэль Макрон, выиграв президентскую гонку, теперь должен заручиться еще и парламентским большинством. "Сейчас будут начинаться парламентские выборы, и борьба будет очень серьезной, потому что за Макроном не стоит партия с серьезным аппаратом, ему нужно будет думать о том, кого выдвигать по спискам. Сложность будет состоять в том, что он обещал новые лица и таланты", - сказала она.
По мнению Обичкиной, еще одна интрига предстоящих парламентских выборов - судьба Социалистической партии, партии действующего президента Франсуа Олланда, которая выдвинула в качестве кандидата в президенты проигравшего в первом туре Бенуа Амона.
"Не исключено, что партия может расколоться. Часть сторонников может уйти к Макрону, часть может уйти к лидеру движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люку Меланшону. В итоге будет очень интересная перестройка французской партийной системы. Уже сейчас понятно, что в ходе этих выборов политический пейзаж изменился: существуют три серьезные силы, одна из них - Макрон, которая разрушает сложившуюся в последние несколько десятилетий двухпартийную систему передачи власти", - считает политолог.