Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в Сирии

ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного на международной встрече в Астане 4 мая. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"Подтверждаем, что проект резолюции внесен", - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

По информации от дипломатов, голосование по документу может состояться в начале этой недели - возможно, 8 или 9 мая.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России).