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Путин поздравил своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР с 90-летием

Политика
8 мая, 8:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В качестве подарка президент РФ вручил Лазарю Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверие Дня Победы побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева - резидента, под началом которого во второй половине 1980-х гг. он работал в Дрездене. Глава государства поздравил своего бывшего руководителя с 90-летним юбилеем.

Путин приехал домой к Матвееву в Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР - Николаем Токаревым, который в настоящее время возглавляет компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым (ныне - руководитель "Ростеха"). Президент РФ тепло поздравил экс-резидента с юбилеем, а также с наступающим Днем Победы. Глава государства предложил поднять тост за здоровье юбиляра.

В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Согласно информации на официальном сайте Кремля, Путин работал в ГДР в 1985-1990 годах по линии внешней разведки. Он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет Путин был повышен в звании до подполковника и в должности - с позиции старшего оперуполномоченного сначала до помощника начальника отдела, а затем и до старшего помощника.

Сам президент в книге "От первого лица" вспоминает, что в ГДР работа у него шла хорошо. "Это была работа по линии политической разведки: получение информации о политических деятелях, о планах потенциального противника", - вспоминал он.

"Обыкновенная разведдеятельность: вербовка источников информации, получение информации, обработка ее и отправка в центр, - пояснил Путин. - Речь шла об информации о политических партиях, тенденциях внутри этих партий, о лидерах - и сегодняшних и возможных завтрашних, о продвижении людей на определенные посты в партиях и государственном аппарате". "Важно было знать, кто, как и что делает, что творится в МИДе интересующей нас страны, как она выстраивает свою политику по разным вопросам в разных частях света или какова будет позиция наших партнеров на переговорах по разоружению, например. Вполне рутинная работа",- отметил он.

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