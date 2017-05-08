Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмманюэлю Макрону по случаю его избрания на пост президента Французской Республики, сообщила пресс-служба Кремля.

"Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Президент России подтвердил "готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции".

Путин также пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Основатель центристского движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции. По данным МВД, обнародованным ночью после подсчета 100% бюллетеней, его поддержали 66,06% избирателей, в общей сложности за Макрона проголосовали 20,7 млн французов.