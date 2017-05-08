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Турция призвала лидеров сирийской оппозиции не поддаваться на провокации боевиков

Политика
8 мая, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Турция уведомила Минобороны РФ, что призвала лидеров сирийской оппозиции не поддаваться на провокации запрещенных в России террористических группировок "Джибхат ан-Нусра" и ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС). Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"По ранее зафиксированному боестолкновению в районе населенного пункта Зеллакият (21 км северо-западнее города Хама) российской стороной было направленно обращение турецкой стороне с просьбой призвать подконтрольные вооруженные группировки оппозиции не поддаваться на провокации террористов против сирийских правительственных войск", - напомнили в Минобороны РФ.

Группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике (САР). Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Большинство случаев беспорядочной стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джибхат ан-Нусра" и ИГИЛ.

Российской частью представительства совместной комиссии за прошедшие сутки зафиксировано 19 нарушений, из них 10 случаев стрельбы произошли в провинции Дамаск, 4 - в Латакии, 4 - в Хаме, одно нарушение зафиксировано в провинции Деръа. Турецкая часть представительства зафиксировала 5 нарушений: 4 в Дамаске и одно в Деръа.

4 мая делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джибхат ан-Нусра".

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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