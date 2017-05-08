Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил глав ряда государств с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что "День Победы - священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма".
Путин особо отметил, что "лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма".
Глава государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности.
Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.