Медведев поздравил глав правительств стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравительные телеграммы главам правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В поздравительных посланиях подчеркивается, что "День Победы - великий праздник, олицетворяющий бессмертный подвиг отцов и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, героизм тружеников тыла".

Медведев выразил уверенность в том, что "традиции дружбы, заложенные в годы военных испытаний, будут и впредь служить надежной основой союзничества и стратегического партнерства между странами", говорится в сообщении.

Председатель правительства России попросил своих коллег передать ветеранам Великой Отечественной войны в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии пожелания счастья, благополучия и долголетия, а также искренние слова уважения и благодарности за их самоотверженный подвиг.