Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил глав правительств стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы

Политика
8 мая, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ выразил уверенность, что "традиции дружбы, заложенные в годы военных испытаний, будут и впредь служить надежной основой союзничества и стратегического партнерства между странами"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравительные телеграммы главам правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В поздравительных посланиях подчеркивается, что "День Победы - великий праздник, олицетворяющий бессмертный подвиг отцов и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, героизм тружеников тыла".

Медведев выразил уверенность в том, что "традиции дружбы, заложенные в годы военных испытаний, будут и впредь служить надежной основой союзничества и стратегического партнерства между странами", говорится в сообщении.

Председатель правительства России попросил своих коллег передать ветеранам Великой Отечественной войны в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии пожелания счастья, благополучия и долголетия, а также искренние слова уважения и благодарности за их самоотверженный подвиг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила
2
В Ростовской области похищен трехлетний ребенок
3
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
7
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама