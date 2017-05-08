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Лавров проведет встречу с Тиллерсоном 10 мая в Вашингтоне

Политика
8 мая, 17:05 дата обновления: 8 мая, 17:13 UTC+3

Лидеры внешнеполитических ведомств обсудят Украину, Сирию и двусторонние отношения

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 10 мая в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений, - указали в российском дипведомстве. - Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе".

В Госдепартамент заявили, что лидеры внешнеполитических ведомств обсудят Украину, Сирию и и вопросы развития двусторонних российско-американских отношений.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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