Источник: Сергей Рябков и Томас Шеннон завершили встречу в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона завершилась в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил осведомленный источник.

О содержании встречи пока не сообщается.

Как отмечал ранее представитель Госдепартамента, участники встречи должны были обсуждать вопросы двусторонних отношений.