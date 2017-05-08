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Источник: Сергей Рябков и Томас Шеннон завершили встречу в Нью-Йорке

Политика
8 мая, 21:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

О содержании встречи пока не сообщается

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона завершилась в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил осведомленный источник.

О содержании встречи пока не сообщается.

Как отмечал ранее представитель Госдепартамента, участники встречи должны были обсуждать вопросы двусторонних отношений.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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