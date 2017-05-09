Путин уверен, что нет силы, способной поработить российский народ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что нет силы, способной поработить нашу страну.

"Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - заявил глава государства, выступая сегодня на Красной площади на параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин напомнил, что "на Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары". "Наш народ стоял насмерть, защищая родную землю и совершил казалось бы невозможное - развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага туда, откуда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам", - подчеркнул президент.

О важности консолидации

По мнению Путина, Вторая мировая война стала возможной из-за разобщенности ведущих стран. "Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира, это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны", - заявил глава государства.

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"Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", - продолжил Путин, подчеркнув, что "сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал".

"Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества", - подчеркнул президент.

"Мы открыты для такого сотрудничества, Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека", - заключил российский лидер.

Ответственность перед будущими поколениями

Величие же Дня Победы "определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма", продолжил Путин. "Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством", - подчеркнул он. "Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней", - заявил президент.

Путин отметил, что чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, "тем выше наша ответственность перед будущими поколениями". "Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете, передать суровую, героическую правду об Отечественной войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы наши потомки так же сильно любили Россию, а в памяти народной навеки осталось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло ее свободу и независимость", - сказал глава государства.

Ветеранам никогда не будет стыдно за российских солдат

"Мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей. И, обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас! Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины и своего народа", - сказал президент России.

Путин отметил, что такие воины, "солдаты и офицеры есть сегодня и здесь, в парадных расчетах на Красной площади Москвы". "Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству", - обратился глава государства к ветеранам Великой Отечественной войны.

Владимир Путин подчеркнул, что праздник 9 мая россияне отмечают по всей стране, "в каждой семье, ни одну из них не обошла война". "И прежде всего, мы отмечаем, чествуя ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью", - добавил президент.

"Слава народу-победителю! С праздником вас, с Днем Победы! Ура!", - обратился Путин к участникам и гостям парада на Красной площади.