Рогозин отправляется в Индию, где встретится с премьер-министром и главой МИД

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин начинает двухдневную рабочую поездку в Дели. "Из холодной праздничной Москвы вылетаю в 42-градусный Нью-Дели на встречу с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел Сушмой Сварадж", - написал он в своем Twitter.
Как уточнили в секретариате зампреда правительства, в рабочем графике запланировано проведение встречи сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (с индийской стороны МПК возглавляет глава МИД Сушма Сварадж).
Ожидается, что стороны обсудят весь спектр российско-индийских отношений. В рамках поездки Рогозина сопровождает представительная делегация от российских министерств и ведомств.
В секретариате вице-премьера отметили, что в рамках поездки запланирована краткая встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая пройдет за три недели до его визита в Москву.