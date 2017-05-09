Рогозин отправляется в Индию, где встретится с премьер-министром и главой МИД

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин начинает двухдневную рабочую поездку в Дели. "Из холодной праздничной Москвы вылетаю в 42-градусный Нью-Дели на встречу с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел Сушмой Сварадж", - написал он в своем Twitter.

Как уточнили в секретариате зампреда правительства, в рабочем графике запланировано проведение встречи сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (с индийской стороны МПК возглавляет глава МИД Сушма Сварадж).

Ожидается, что стороны обсудят весь спектр российско-индийских отношений. В рамках поездки Рогозина сопровождает представительная делегация от российских министерств и ведомств.

В секретариате вице-премьера отметили, что в рамках поездки запланирована краткая встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая пройдет за три недели до его визита в Москву.