Лидеры СНГ, Израиля и ряда других стран поздравили Путина и народ РФ с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил поздравления в адрес российского народа по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от лидеров стран СНГ, а также целого ряда других государств. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Среди направивших поздравительные телеграммы - президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Эммомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мерзиёев.

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Глава Молдавии Игорь Додон не только направил поздравление российскому народу, но и лично приехал на торжественные мероприятия на Красной площади в Москве.

Кроме того, телеграммы с поздравлениями в адрес президента России направили руководители Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов.

Президент и премьер Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху также поздравили российский народ с Днем Победы. Так, Нетаньяху особо отметил подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. "Героическая победа Красной армии навсегда будет увековечена в истории евреев как окончание систематического преследования и уничтожения евреев в Европе и освобождение выживших в концлагерях в Польше и Германии", - говорится в его поздравительном послании, размещенном на официальной странице израильского внешнеполитического ведомства в Twitter.

PM Netanyahu to Pres Putin: Hard to imagine what the world would look like today had it not been to Russian people's sacrifice. #VictoryDay pic.twitter.com/VKqTOfyaf0 — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 9 May 2017

"Сложно представить, как бы выглядел мир сегодня, если бы не невероятная жертва российского народа",- подчеркнул он.

Свои поздравления в адрес главы российского государства и народа России передали также президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, а также президент Болгарии, который подчеркнул, что историческая победа 72 года назад была достигнута решительным вкладом смелых мужчин и женщин, отдавших свою жизнь за освобождение мира от нацизма.