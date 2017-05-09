Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры СНГ, Израиля и ряда других стран поздравили Путина и народ РФ с Днем Победы

Политика
9 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Глава Молдавии Игорь Додон не только направил поздравление российскому народу, но и лично приехал в Москву на торжественные мероприятия на Красной площади

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил поздравления в адрес российского народа по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от лидеров стран СНГ, а также целого ряда других государств. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Среди направивших поздравительные телеграммы - президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Эммомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мерзиёев.

СПЕЦПРОЕКТ

Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран

Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

Глава Молдавии Игорь Додон не только направил поздравление российскому народу, но и лично приехал на торжественные мероприятия на Красной площади в Москве.

Кроме того, телеграммы с поздравлениями в адрес президента России направили руководители Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов.

Президент и премьер Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху также поздравили российский народ с Днем Победы. Так, Нетаньяху особо отметил подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. "Героическая победа Красной армии навсегда будет увековечена в истории евреев как окончание систематического преследования и уничтожения евреев в Европе и освобождение выживших в концлагерях в Польше и Германии", - говорится в его поздравительном послании, размещенном на официальной странице израильского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Сложно представить, как бы выглядел мир сегодня, если бы не невероятная жертва российского народа",- подчеркнул он.

Свои поздравления в адрес главы российского государства и народа России передали также президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, а также президент Болгарии, который подчеркнул, что историческая победа 72 года назад была достигнута решительным вкладом смелых мужчин и женщин, отдавших свою жизнь за освобождение мира от нацизма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экзитполы: на президентских выборах в Южной Корее победил Мун Чжэ Ин
2
Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями
3
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Минобороны РФ опровергло публикации о казни российского военного в Сирии
6
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама