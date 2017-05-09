Лидеры СНГ, Израиля и ряда других стран поздравили Путина и народ РФ с Днем Победы

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил поздравления в адрес российского народа по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от лидеров стран СНГ, а также целого ряда других государств. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.
Среди направивших поздравительные телеграммы - президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Эммомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мерзиёев.
Глава Молдавии Игорь Додон не только направил поздравление российскому народу, но и лично приехал на торжественные мероприятия на Красной площади в Москве.
Кроме того, телеграммы с поздравлениями в адрес президента России направили руководители Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов.
Президент и премьер Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху также поздравили российский народ с Днем Победы. Так, Нетаньяху особо отметил подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. "Героическая победа Красной армии навсегда будет увековечена в истории евреев как окончание систематического преследования и уничтожения евреев в Европе и освобождение выживших в концлагерях в Польше и Германии", - говорится в его поздравительном послании, размещенном на официальной странице израильского внешнеполитического ведомства в Twitter.
PM Netanyahu to Pres Putin: Hard to imagine what the world would look like today had it not been to Russian people's sacrifice. #VictoryDay pic.twitter.com/VKqTOfyaf0— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 9 May 2017
"Сложно представить, как бы выглядел мир сегодня, если бы не невероятная жертва российского народа",- подчеркнул он.
Свои поздравления в адрес главы российского государства и народа России передали также президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, а также президент Болгарии, который подчеркнул, что историческая победа 72 года назад была достигнута решительным вкладом смелых мужчин и женщин, отдавших свою жизнь за освобождение мира от нацизма.