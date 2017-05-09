Минобороны РФ опровергло публикации о казни российского военного в Сирии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России опровергает сообщения отдельных СМИ о том, что в Сирии якобы был захвачен и казнен российский военный.

"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений. Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что группировка "Исламское государство" (запрещена в России) распространила видеозапись, запечатлевшую казнь человека, которого назвали офицером российской разведки.