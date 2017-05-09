Путин и Аббас 11 мая в Сочи обсудят ближневосточное урегулирование

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудят в ходе встречи в Сочи 11 мая ближневосточное урегулирование и ряд тем двусторонней повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"11 мая 2017 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Государства Палестина М. Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе предстоящей встречи приоритетное внимание планируется уделить актуальным вопросам ближневосточного урегулирования, обсудить ряд практических тем двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Также, сообщили в Кремле, Путин и Аббас в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме Многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России.
Ранее о планируемой встрече Путина и Аббаса в Сочи ТАСС сообщал посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.