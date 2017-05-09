Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ЕС не должен игнорировать проблему неонацизма на Украине и в других странах. С таким предупреждением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности, посвященном деятельности Евросоюза.

Свое выступление дипломат начал, поздравив членов Совбеза с 72-й годовщиной победы над фашизмом. "Это великое событие изменило мир в лучшую сторону и заложило фундамент ООН. Эта победа сделала возможной подлинное объединение Европы, не на основе бредовых идей превосходства одних над другими, а на основе равноправия и взаимоуважения", - сказал Ильичев, отметив, что именно эти ценности "должны лежать в основе современного многополярного мира".

И.о. постпреда РФ напомнил, что в последние годы страны ЕС принципиально отказывались поддержать вносимые Россией проекты резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. "Нельзя игнорировать остроту проблемы неонацизма в странах, которым Брюссель покровительствует, в том числе в Прибалтике и на Украине. Тем более, недопустимо играть с этим огнем ради сиюминутных политических целей. Этот урок Европа должна была выучить", - указал дипломат.

Он подверг резкой критике политику ЕС по ряду направлений, в том числе в сирийском и украинском вопросах, а также продолжающееся использование Евросоюзом односторонних санкций в обход СБ ООН. Такие рестрикции, отметил Ильичев, в большинстве случаев приводят к дополнительным страданиям населения, а не способствуют урегулированию кризисов. "Подобная практика расшатывает легитимность ООН и больно бьет по авторитету самого ЕС", - добавил дипломат.

Он констатировал, что взаимодействие между Россией и ЕС "по многим актуальным вопросам международной повестки дня не прерывается, хотя наши отношения переживают не лучшие времена". По словам Ильичева, Москва настроена на "полноценное сотрудничество с Евросоюзом, ориентированное на общие стратегические цели", однако это взаимодействие должно строится "исключительно на равноправной основе".