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В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым

Политика
10 мая, 6:48 UTC+3

Переговоры политиков состоятся 10 мая в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Да, планируется встреча с президентом США", - подтвердили в министерстве.

Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. 10 мая у него также состоятся переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

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Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
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