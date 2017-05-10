В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"Да, планируется встреча с президентом США", - подтвердили в министерстве.
Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. 10 мая у него также состоятся переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.